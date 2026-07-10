Суд под Новосибирском вынес приговор водителю КИА за смертельное ДТП

Виновник выехал на встречку и убил двух человек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Карасукский районный суд вынес приговор водителю, по вине которого погибли два человека. Карамбаев Анатолий получил 2 года 10 месяцев колонии-поселения за лобовое столкновение на трассе К-01. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что 9 августа 2024 года водитель КИА РИО двигался со стороны села Баган в направлении Купино. Он временно утратил контроль, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с ВАЗом 21214.

В результате ДТП погибли пассажир КИА и пассажир ВАЗа.

Суд признал Карамбаева виновным по части 5 статьи 264 УК РФ. Назначено наказание: 2 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также суд лишил его права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены. С виновника взыскана компенсация морального вреда в общем размере 2 миллионов рублей

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