Новосибирский астрофотограф Поляков снял пролет МКС над городом

Международная космическая станция появилась в небе над Новосибирском в ночь на 10 июля. Фото: Алексей Поляков.

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел пролет Международной космической станции над Новосибирском в ночь с 9 на 10 июля.

Фотографу удалось снять станцию во время ее прохождения над городом.

Напомним, уже 14 июля к Международной космической станции отправится корабль «Союз МС-29». В состав основного экипажа входит уроженка Новосибирска, космонавт Анна Кикина.

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