Новосибирский астрофотограф Поляков снял пролет МКС над городом

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел пролет Международной космической станции над Новосибирском в ночь с 9 на 10 июля.
Фотографу удалось снять станцию во время ее прохождения над городом.
Напомним, уже 14 июля к Международной космической станции отправится корабль «Союз МС-29». В состав основного экипажа входит уроженка Новосибирска, космонавт Анна Кикина.
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