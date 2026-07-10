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НовостиОбщество10 июля 2026 8:34

В Новосибирске начали строить подъезд к новой поликлинике № 13

Подъездные пути, парковку и тротуар к медучреждению планируют обустроить к августу
Екатерина ХАЛИМОВА
Подъездные пути, парковку и тротуар к медучреждению планируют обустроить к августу

Подъездные пути, парковку и тротуар к медучреждению планируют обустроить к августу

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Новосибирска начались работы по обустройству подъездных путей и тротуара к строящейся поликлинике № 13 в Южно-Чемском жилмассиве. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Проект предусматривает строительство проезда площадью 700 квадратных метров и парковочной зоны площадью 1,7 тысячи квадратных метров. После подготовки основания дороги подрядчик уложит двухслойное асфальтобетонное покрытие.

Для удобства пациентов вдоль парковки и до входа в поликлинику обустроят тротуар. Завершить все работы планируется в августе.

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