В Новосибирской области назвали список открытых для купания пляжей

На официальных пляжах дежурят спасатели, дно проверено. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Список пляжей Новосибирской области, где разрешено купание, опубликовало МЧС России по Новосибирской области. Всего в регионе работает 18 пляжей.

Купаться разрешено на десяти пляжах. В Новосибирске открыты зоны отдыха «Звезда», «Детский», «Галечный», «У моря Обского» и «Бумеранг». В муниципалитетах – «Оазис» в Ордынском, «Любимый город» в Тогучинском, ДОЛ «Зерышко» в Барабинском, «Бухта Лазурная» в Барабинском районах и ДОЛ «Лесная поляна» в Карасукском округе.

Однако на восьми областных пляжах купание запрещено, в том числе из-за несоответствия проб воды санитарным нормам: «Бугринская роща» в Новосибирске, «Старый Бердск» и «Дюны» в Бердске, «Горводоканал» в Новосибирском, «Белый лебедь» в Купинском районах, ДООЦ «Радужный» и ДОЛ «Тимуровец» в Искитимском районе, а также МАУ ДОЦ им. В. Дубинина в Бердске. Там можно отдыхать и загорать, но заходить в воду не стоит.

На официальных пляжах дежурят спасатели, дно проверено. Однако не стоит отпускать детей к воде без присмотра, нельзя резко нырять и купаться в состоянии алкогольного опьянения.

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