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НовостиОбщество10 июля 2026 8:24

В Новосибирской области назвали список открытых для купания пляжей

Купание разрешено на 10 пляжах региона
Валерия МОРГУНЕНКО
На официальных пляжах дежурят спасатели, дно проверено.

На официальных пляжах дежурят спасатели, дно проверено.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Список пляжей Новосибирской области, где разрешено купание, опубликовало МЧС России по Новосибирской области. Всего в регионе работает 18 пляжей.

Купаться разрешено на десяти пляжах. В Новосибирске открыты зоны отдыха «Звезда», «Детский», «Галечный», «У моря Обского» и «Бумеранг». В муниципалитетах – «Оазис» в Ордынском, «Любимый город» в Тогучинском, ДОЛ «Зерышко» в Барабинском, «Бухта Лазурная» в Барабинском районах и ДОЛ «Лесная поляна» в Карасукском округе.

Однако на восьми областных пляжах купание запрещено, в том числе из-за несоответствия проб воды санитарным нормам: «Бугринская роща» в Новосибирске, «Старый Бердск» и «Дюны» в Бердске, «Горводоканал» в Новосибирском, «Белый лебедь» в Купинском районах, ДООЦ «Радужный» и ДОЛ «Тимуровец» в Искитимском районе, а также МАУ ДОЦ им. В. Дубинина в Бердске. Там можно отдыхать и загорать, но заходить в воду не стоит.

На официальных пляжах дежурят спасатели, дно проверено. Однако не стоит отпускать детей к воде без присмотра, нельзя резко нырять и купаться в состоянии алкогольного опьянения.

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