Врачи предупредили новосибирцев о росте риска заражения стригущим лишаем летом

Чаще всего грибковую инфекцию выявляют у детей после контакта с бездомными животными Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением теплого сезона в Новосибирской области возрастает риск заражения микроспорией, более известной как стригущий лишай. Наиболее уязвимы дети, которые чаще контактируют со сверстниками и бездомными животными. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Новосибирской области.

Подъем заболеваемости обычно начинается в июне, когда школьники уходят на каникулы и больше времени проводят на улице. Основными источниками инфекции становятся больные люди и животные, особенно бездомные кошки.

Первые симптомы могут появиться через 4–6 недель после заражения. На коже возникают округлые шелушащиеся пятна, а при поражении волосистой части головы волосы обламываются на высоте 5–6 миллиметров.

Врачи рекомендуют избегать контактов с бездомными животными, соблюдать правила личной гигиены, регулярно показывать домашних питомцев ветеринару и при появлении подозрительных высыпаний сразу обращаться к дерматологу. Самолечение при микроспории недопустимо.

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