За неделю в Новосибирской области на воде погибли пять человек

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области за неделю зарегистрировано пять происшествий на водоемах с летальным исходом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.
Среди них – двое подростков, находившихся у воды без присмотра взрослых. Предположительно, трое погибших мужчин были в состоянии алкогольного опьянения. Все трагедии произошли в местах, не предназначенных для купания. Обычно это «дикие» пляжи, или места, где установлены запрещающие знаки.
МЧС напоминает: купайтесь только на официально открытых пляжах, не отпускайте детей к воде одних, не заходите в воду в состоянии опьянения и не ныряйте резко – перепад температур может привести к судорогам или остановке сердца.
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