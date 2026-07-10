В многоквартирных домах в Бийске появились крупные тараканы

Эти насекомые видоизменились. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске тараканы встречаются практически в каждом многоквартирном доме. Об этом сообщает издание «Бийский рабочий» со ссылкой на дезинсектора Ольгу Варганову.

По словам специалиста, в городе все чаще появляются крупные «казахстанские» тараканы. Они раньше обитали в районе «китайской стены», а теперь добрались до АБ и улицы Декабристов. Эти насекомые видоизменились и спокойно уживаются с местными рыжими тараканами.

Современные тараканы стали живучее: они научились переносить яды, препараты приходится менять почти каждый год. Главная проблема для них — вода, которую они находят на трубах и возле кондиционеров. Вода помогает пережить воздействие отравы, поэтому после обработки насекомые не погибают мгновенно.

Самой страшной за свою практику специалист назвала обработку квартиры, где с потолка посыпался дождь из тараканов — собрали полведра. Главная причина распространения — люди превращают подвалы в свалки и кормят там кошек, создавая кормовую базу. Специалист советует использовать ловушки, заделывать щели и проводить профилактику. Пока жители не научатся соблюдать чистоту, проблема останется.

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