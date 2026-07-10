В Новосибирске пенсионеру вернули 450 тысяч рублей, похищенных мошенниками

Добиться возврата денег удалось после вмешательства прокуратуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пожилому жителю Новосибирска вернули 450 тысяч рублей, которые он потерял из-за телефонных мошенников. Восстановить права пенсионера помогла прокуратура. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщили в надзорном ведомстве, мужчина, введенный в заблуждение аферистами, перевел свои сбережения на указанный ими счет. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения с владельца банковского счета, на который поступили похищенные деньги.

Суд удовлетворил требования прокурора. После вступления решения в законную силу судебные приставы Республики Татарстан взыскали денежные средства, которые затем были перечислены потерпевшему.

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