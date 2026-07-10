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НовостиПроисшествия10 июля 2026 7:53

В Новосибирске пенсионеру вернули 450 тысяч рублей, похищенных мошенниками

Добиться возврата денег удалось после вмешательства прокуратуры
Екатерина ХАЛИМОВА
Добиться возврата денег удалось после вмешательства прокуратуры

Добиться возврата денег удалось после вмешательства прокуратуры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пожилому жителю Новосибирска вернули 450 тысяч рублей, которые он потерял из-за телефонных мошенников. Восстановить права пенсионера помогла прокуратура. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщили в надзорном ведомстве, мужчина, введенный в заблуждение аферистами, перевел свои сбережения на указанный ими счет. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения с владельца банковского счета, на который поступили похищенные деньги.

Суд удовлетворил требования прокурора. После вступления решения в законную силу судебные приставы Республики Татарстан взыскали денежные средства, которые затем были перечислены потерпевшему.

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