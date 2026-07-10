Новосибирскую область посетят более 3 млн туристов в 2026 году

В 2025 году Новосибирскую область посетили 52 тысячи иностранных туристов. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Туристический поток в Новосибирскую область по итогам 2026 года превысит 3 миллиона человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Травникова.

Глава области отметил, что ориентируются на данные Росстата, которые пока не опубликованы. В 2025 году регион принял 3 миллиона 70 тысяч путешественников, а по первому полугодию 2026 года уже виден прирост. Число бронирований в гостиницах выросло на 17%. В прошлом году объем платных туристических услуг превысил 25 миллиардов рублей.

В 2025 году Новосибирскую область посетили 52 тысячи иностранных туристов из 154 стран. Чаще всего приезжали гости из Китая, Казахстана, Германии, Индии и Турции. В первом квартале 2026 года в отелях остановились около 10 тысяч иностранцев. Расширение полетной программы аэропорта Толмачево дало значительный рост турпотока из Китая.

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