В заказнике «Инской» под Новосибирском заметили купающегося лося

Фото: Дарья СИДОРЕНКО.
В заказнике «Инской» в Новосибирской области журналист КП-Новосибирск снял на видео лося, который купался в водоеме. Увидев людей и услышав шум квадрокоптера, животное испугалось и скрылось в лесу.
Лось вышел охладиться в жаркую погоду. Однако встречи с человеком, особенно с использованием техники, животное испугалось.
Ранее КП-Новосибирск писала, что утром 8 июля в Первомайском районе Новосибирска был замечен дикий лось. Сохатый, не обращая внимания на проезжающие машины, пробежал по проезжей части.
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