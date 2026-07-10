Увидев людей и услышав шум квадрокоптера, животное испугалось и скрылось в лесу. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

В заказнике «Инской» в Новосибирской области журналист КП-Новосибирск снял на видео лося, который купался в водоеме. Увидев людей и услышав шум квадрокоптера, животное испугалось и скрылось в лесу.

Лось вышел охладиться в жаркую погоду. Однако встречи с человеком, особенно с использованием техники, животное испугалось.

В заказнике «Инской» под Новосибирском заметили купающегося лося

Ранее КП-Новосибирск писала, что утром 8 июля в Первомайском районе Новосибирска был замечен дикий лось. Сохатый, не обращая внимания на проезжающие машины, пробежал по проезжей части.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX