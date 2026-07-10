В Новосибирском зоопарке выращивают птенцов глухаря

Орнитологи готовят их к жизни во взрослых вольерах. Фото: пресс-служба Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

В Новосибирском зоопарке орнитологи выхаживают птенцов глухаря, создавая для них специальные условия на каждом этапе взросления. Работу по разведению тетеревиных птиц специалисты продолжают, переняв опыт Карасукского научного стационара.

Сейчас в зоопарке работает настоящий «глухариный детский сад». Птенцов выращивают с момента инкубации яиц: сначала они находятся в брудерах с контролируемой температурой и влажностью, затем переезжают в небольшие вольеры под инфракрасными лампами, а позже — в уличные.

По словам орнитолога Елены Мелешко, глухари относятся к самым требовательным птицам. Для них подбирают особый рацион и постепенно приучают к разнообразной пище, чтобы снизить стресс и сохранить здоровье.

Кроме того, для птиц создают максимально естественную среду с укрытиями и растительностью, где они могут чувствовать себя в безопасности. Увидеть глухарей можно в Новосибирском зоопарке.

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