В Новосибирском зоопарке выращивают птенцов глухаря

В Новосибирском зоопарке орнитологи выхаживают птенцов глухаря, создавая для них специальные условия на каждом этапе взросления. Работу по разведению тетеревиных птиц специалисты продолжают, переняв опыт Карасукского научного стационара.
Сейчас в зоопарке работает настоящий «глухариный детский сад». Птенцов выращивают с момента инкубации яиц: сначала они находятся в брудерах с контролируемой температурой и влажностью, затем переезжают в небольшие вольеры под инфракрасными лампами, а позже — в уличные.
По словам орнитолога Елены Мелешко, глухари относятся к самым требовательным птицам. Для них подбирают особый рацион и постепенно приучают к разнообразной пище, чтобы снизить стресс и сохранить здоровье.
Кроме того, для птиц создают максимально естественную среду с укрытиями и растительностью, где они могут чувствовать себя в безопасности. Увидеть глухарей можно в Новосибирском зоопарке.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru