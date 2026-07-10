Житель Куйбышева получил 10 лет колонии за попытку сбыта наркотиков в интернете

Мужчина в составе группы лиц разместил в городе тайник-закладку с наркотиком. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Куйбышевский районный суд Новосибирской области приговорил местного жителя к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков через интернет в крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Установлено, что мужчина в составе группы лиц разместил тайник-закладку с наркотиком на территории Куйбышева. Довести преступление до конца он не успел – в тот же день его задержали сотрудники полиции.

В суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Мобильный телефон, использованный при совершении преступления, конфискован. Ожидается вступление приговора в законную силу.

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