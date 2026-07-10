С 13 июля в Новосибирске ограничат движение на улице Максима Горького

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске на улице Максима Горького вблизи дома №75/1 ограничат движение из-за ремонтных работ на теплосетях. Об этом предупредили в пресс-службе СГК-Новосибирск.
Ограничения будут действовать с 13 по 22 июля 2026 года. В компании принесли извинения за временные неудобства.
Водителей просят заранее планировать маршрут и ориентироваться на установленные дорожные знаки.
Напомним, начиная с 10 июля, в Новосибирске будут обустраивать участок автомобильной дороги в рамках строительства моста через Обь. На улице Широкой изменится схема движения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru