В Новосибирске временно не работает фонтан в Центральном парке

В парке приносят извинения за неудобства. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске временно отключили фонтан в Центральном парке. Об этом сообщили в пресс-службе МАУ «Дирекция городских парков».

По информации администрации, 10 июля объект не работает по техническим причинам. В парке приносят извинения за неудобства.

Это уже не первая остановка фонтана в этом сезоне. В прошлый раз его отключали 27 мая, но уже на следующий день работу возобновили в обычном режиме.

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