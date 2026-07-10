В Новосибирске временно не работает фонтан в Центральном парке

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске временно отключили фонтан в Центральном парке. Об этом сообщили в пресс-службе МАУ «Дирекция городских парков».
По информации администрации, 10 июля объект не работает по техническим причинам. В парке приносят извинения за неудобства.
Это уже не первая остановка фонтана в этом сезоне. В прошлый раз его отключали 27 мая, но уже на следующий день работу возобновили в обычном режиме.
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