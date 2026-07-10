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НовостиОбщество10 июля 2026 6:42

В Новосибирске временно не работает фонтан в Центральном парке

10 июля объект не работает по техническим причинам
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
В парке приносят извинения за неудобства.

В парке приносят извинения за неудобства.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске временно отключили фонтан в Центральном парке. Об этом сообщили в пресс-службе МАУ «Дирекция городских парков».

По информации администрации, 10 июля объект не работает по техническим причинам. В парке приносят извинения за неудобства.

Это уже не первая остановка фонтана в этом сезоне. В прошлый раз его отключали 27 мая, но уже на следующий день работу возобновили в обычном режиме.

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