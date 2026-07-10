В Новосибирской области от клещевого энцефалита умерли пять непривитых человек

Привитые лица в 99% случаев не болеют или переносят инфекцию в легкой форме. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Новосибирской области зарегистрировано пять летальных случаев от клещевого энцефалита. Все погибшие были непривиты и имели тяжелые сопутствующие патологии. Такие данные приводит пресс-служба регионального минздрава.

Как отметила главный инфекционист региона, главный врач НОКИБ Лариса Позднякова, в этом сезоне в областную инфекционную больницу обратилось 96 человек, в прошлом году – 55. Подтвердилось 72 случая энцефалита. Тяжелые формы составляют треть укусов.

Врач подчеркнула, что привитые лица в 99% случаев не болеют или переносят инфекцию в легкой форме. За последние несколько лет не было ни одного летального случая у вакцинированных.

Всего с начала сезона в Новосибирской области зарегистрировано 14 404 обращения по поводу присасывания клещей. Врачи напоминают, что риск укусов сохраняется до осени.

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