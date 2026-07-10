В Новосибирске демонтировали киоск, контейнер и ангар

Ангар находился на улице Ударной. Фото: мэрия Новосибирска

На этой неделе в Новосибирске убрали несколько незаконно установленных объектов в Первомайском и Ленинском районах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники Городского центра наружной рекламы демонтировали и вывезли киоск на улице Березовой и контейнер на улице Плахотного. Ангар на улице Ударной площадью больше 260 квадратных метров владелец разобрал и вывез самостоятельно в течение недели — это сделали по требованию специалистов и под их контролем.

Сотрудники учреждения активно разъясняют владельцам таких объектов, что лучше убрать их самим, без принудительного демонтажа. Работа по выявлению и ликвидации нестационарных объектов ведется в городе постоянно и будет продолжаться дальше.

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