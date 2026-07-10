Новосибирцу продлили арест по делу о покушении на убийство

По версии следствия, обвиняемый ударил мужчину ножом в шею на лестничной площадке Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей Сергею Насырову, обвиняемому в покушении на убийство. Под арестом он останется до 12 сентября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, вечером 12 марта на лестничной площадке жилого дома на улице Киевской между мужчинами произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемый ударил потерпевшего ножом в шею и скрылся.

Мужчину удалось спасти благодаря своевременной госпитализации, поэтому преступление не было доведено до конца. Насырова задержали в день происшествия и предъявили обвинение. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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