В Новосибирске ищут 35-летнюю женщину с зелеными глазами и черными волосами

Сибирячка исчезла в Первомайском районе 7 июля. Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

В Новосибирске разыскивают 35-летнюю Анастасию Витченко (Гончарову, Егорову). По данным поисковиков, 7 июля она пропала в Первомайском районе, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

Приметы женщины: рост 160 см, худощавое телосложение, черные волосы до плеч, зеленые глаза. Была одета в белую футболку, черную юбку-шорты и черные сланцы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

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