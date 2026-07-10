Новосибирского бизнесмена оштрафовали за продажу сигарет без маркировки

Правоохранители обнаружили и изъяли весь товар. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске осудили предпринимателя, который торговал сигаретами без обязательной маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Первомайский районный суд признал 48-летнего мужчину виновным в приобретении и хранении немаркированной табачной продукции для продажи. Весной 2026 года он держал в своем магазине 835 пачек сигарет разных марок без специальных знаков, которые требуются по закону.

Общая стоимость изъятой продукции составила почти 130 тысяч рублей. Правоохранители обнаружили и изъяли весь товар, после чего его уничтожили. Суд назначил предпринимателю наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

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