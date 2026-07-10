Житель Новосибирской области не забрал выигрыш в один миллион рублей

Счастливый билет лотереи был куплен в отделении Почты России Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Новосибирской области выиграл один миллион рублей в лотерее, однако до сих пор не обратился за получением приза. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Выигрышным стал билет 185-го тиража, розыгрыш которого состоялся 5 апреля. Он был приобретен в одном из отделений Почты России.

Организаторы рекомендуют участникам проверить свои билеты, поскольку некоторые выигрыши остаются незамеченными. Оформить выплату можно в течение семи месяцев с момента публикации результатов розыгрыша.

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