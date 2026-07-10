Искусственный интеллект поможет следить за дорогами Новосибирской области

ИИ-решения помогут сделать содержание дорог и организацию движения более эффективными. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области начинают внедрять искусственный интеллект в дорожно-транспортную отрасль. Подробнее о новых технологиях рассказали в пресс-службе Министерства транспорта региона.

На заседании научно-технического совета ученые НГУ и НГТУ представили разработки, которые помогут сделать содержание дорог и организацию движения более эффективными. Среди решений – автоматическое выявление ям и трещин, видеоаналитика для мониторинга обстановки, определение массы транспорта с помощью оптоволокна и обработка данных лазерного сканирования через нейросети.

Замминистра транспорта Новосибирской области Антон Мирошниченко отметил, что региону нужен инструмент, который будет работать не только на основе обращений граждан, но и за счет анализа больших массивов данных. По итогам заседания участники подготовят предложения по внедрению новых ИИ-решений.

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