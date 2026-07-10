За сутки в Новосибирской области произошло 20 пожаров

На особом контроле ведомства остается обстановка с техногенными пожарами. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Новосибирской области произошло 20 техногенных пожаров и 9 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

С 9 по 17 июля в регионе сохраняется аномально жаркая погода. Столбики термометров местами поднимаются до плюс 30 градусов и выше.

На особом контроле ведомства остается обстановка с техногенными пожарами, дорожно-транспортными происшествиями, а также безопасность людей на водных объектах.

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