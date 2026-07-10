Под Новосибирском уложили первый слой асфальта на трассе К-01

По проекту предусмотрено три слоя асфальтобетона. Фото: ТУАД Новосибирской области

В Карасукском районе начали укладку асфальта на реконструируемом участке трассы К-01. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

Работы ведут на отрезке с 231-го по 237-й километр дороги, которая соединяет федеральную трассу Р-254 с Купино и Карасуком. Протяженность участка — 5,44 километра. Сейчас уложили верхний слой основания, всего по проекту предусмотрено три слоя асфальтобетона. Правую сторону покрыли на 3560 метров, левую — на 2610 метров.

Ранее на объекте завершили подготовку: вырубили кустарник, демонтировали старые знаки, перенесли кабели и линии связи, сделали земляное полотно и водопропускные трубы. Завершить реконструкцию планируют в 2026 году.

Трасса К-01 общей протяженностью 244 километра проходит через пять районов области и связывает федеральную трассу «Иртыш» с дорогой на Кочки и Павлодар. По ней ежедневно возят пассажиров, продукты и грузы в соседние районы, Алтайский край, Омскую область и Казахстан.

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