Энергетики предупредили новосибирцев об опасности рыбалки под ЛЭП

Опасность представляют мокрая леска и современные углепластиковые удилища. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В разгар летнего сезона энергетики напомнили рыбакам о смертельной опасности ловли рядом с линиями электропередачи. За последние пять лет в Новосибирской области произошло три несчастных случая с рыбаками возле ЛЭП, один из них закончился гибелью человека. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».

Опасность представляют мокрая леска и современные углепластиковые удилища, которые хорошо проводят электрический ток. Поражение током может случиться даже без прямого контакта с проводами — достаточно просто приблизиться к ним.

Специалисты рекомендуют не рыбачить под линиями электропередачи и в их охранных зонах. Перед ловлей нужно убедиться, что над водой нет проводов. Если проходите под ЛЭП, складывайте удилище и переносите его горизонтально. Также стоит обращать внимание на предупреждающие знаки на опорах.

Во время грозы следует покинуть водоем и отойти от берега. К оборванному проводу нельзя приближаться ближе чем на 8 метров. Соблюдение этих правил поможет сохранить жизнь и здоровье.

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