Новосибирец заплатил 100 тысяч рублей компенсации за избиение водителя

Должник погасил всю сумму за сутки. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

В Искитимском районе судебные приставы взыскали компенсацию с мужчины, который избил другого водителя во время дорожного конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Конфликт произошел, когда навстречу одному автомобилисту выехала Toyota Premio. Водитель иномарки начал сигналить, а затем один из пассажиров вышел, схватил потерпевшего за воротник и вытащил из машины. Нападавший ударил мужчину кулаком в лицо, и началась драка, которую остановила жена пострадавшего. Мужчину доставили в больницу, где зафиксировали травмы.

Суд удовлетворил иск потерпевшего о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей и 8 тысяч рублей за составление заявления. Исполнительный лист передали приставам, но должник уклонялся и был объявлен в розыск. Сотрудник нашел его через соцсети и предупредил об ограничении водительских прав.

Должник погасил всю сумму за сутки, так как ему было необходимо пользоваться автомобилем. При этом он выражал несогласие с выплатой, но ему разъяснили, что решение суда обязательно к исполнению.

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