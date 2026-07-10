В Новосибирске задержаны более 50 пособников мошеннических кол-центров

Оборудование позволяло аферистам из-за рубежа звонить гражданам с номеров разных операторов. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Новосибирске задержано более 50 участников преступных групп, оказывавших содействие мошенникам. Об этом сообщает МВД России по Новосибирской области.

Возбуждено свыше 30 уголовных дел. По версии следствия, мошенники арендовали помещения в разных регионах России, где размещали сим-боксы для бесперебойной работы. Это оборудование позволяло аферистам из-за рубежа звонить гражданам с номеров разных операторов.

При обысках изъято более 100 сим-боксов и свыше тысячи сим-карт. Часть задержанных отправили под домашний арест, других – заключили под стражу.

В полиции предупредили: сим-боксы используются для совершения преступлений, а граждане, обеспечивающие их работу, становятся пособниками мошенников.

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