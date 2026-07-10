Под Новосибирском осудили двоих мужчин за вождение в нетрезвом виде

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В Новосибирской области вынесли приговоры двум местным жителям за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Ордынский районный суд рассмотрел дело мужчины, который сел за руль пьяным в селе Спирино. Будучи ранее наказанным за аналогичное нарушение, он запустил двигатель «Тойоты Короллы» и поехал по улицам, но его остановили инспекторы ДПС. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в организме.
Суд признал его виновным и приговорил к 180 часам обязательных работ. Также его лишили водительских прав на два года, а автомобиль марки «Тойота» конфисковали в пользу государства.
Второй случай произошел в Черепановском районе. Там мужчина управлял машиной в состоянии опьянения 4 января 2026 года, хотя ранее уже подвергался наказанию за подобное правонарушение. Подсудимый полностью признал свою вину.
Суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей и лишил права управлять транспортом на два года. Оба приговора пока не вступили в законную силу.
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