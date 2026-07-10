Преподаватели 10 учебных учреждений региона освоят бережливое производство

Фото: Региональный центр компетенций в сфере производительности труда НСО

Система «НОТ 2.0» – современное продолжение концепции научной организации труда. Она предполагает подготовку молодых специалистов с базой навыков в области бережливого производства. Пилотными регионами для внедрения системы были выбраны Новосибирская, Томская, Ростовская, Рязанская, Воронежская области и Республика Крым.

В июне этого года преподаватели вузов и сузов прошли обучение на базе учебной площадки Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО (РЦК). Эксперты РЦК провели теоретические и практические тренинги по шести модулям: основы бережливого производства, система «5С», производственный анализ, методика решения проблем, стандартизированная работа и картирование.

Один из основных инструментов бережливого производства – картирование – преподаватели изучили на базе АО «НЗПП Восток». Результатом обучения стала наглядная схема – карта, которая показывает весь путь продукта от сырья до готового прибора. На ней видны связи между разными службами, временные задержки, потери, узкие места.

Теперь преподаватели пройдут сертификацию и проведут первые занятия для студентов. Производственная практика учащихся и реализация проектов на предприятиях-участниках федпроекта «Производительность труда» начнется в октябре, а в декабре состоится защита первых студенческих работ.

Реализация программы «НОТ 2.0» в регионе рассчитана до 2030 года. Планируется, что ее участниками станут 10 вузов и сузов, а результатом – 50 проектов по бережливому производству, реализованных студентами на предприятиях области.

Напомним, стартом программы стали соглашения, подписанные в апреле на V Сибирском форуме в Томске между РЦК, образовательными учреждениями и промышленными предприятиями региона.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональное министерство экономического развития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.