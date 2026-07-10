Три улицы в частном секторе Новосибирска привели в порядок

В Железнодорожном районе Новосибирска прибрали и благоустроили три улицы частного сектора, поделились в мэрии города.
На улицах Волколакова, Майской и Хакасской убрали мусор и заросли травы, обрезали аварийные деревья, сделали отсыпку и заасфальтировали ямы. Кстати, улица Волколакова – одна из старейших в городе, она названа в честь почетного железнодорожника и одного из первых депутатов горсовета Ивана Волколакова.
Как отметил первый заместитель главы администрации Центрального округа Дмитрий Есиков, все работы велись по обращениям жителей. Ранее на соседних улицах обрезали аварийные деревья и кустарники, мешавшие проезду, и сделали отсыпку асфальтовым гранулятом.
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