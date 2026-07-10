Пенсионеры могут не платить налог на имущество и землю в Новосибирске

Пенсионеры могут получить вычет по земельному налогу. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В России, в том числе Новосибирске, пенсионеры и люди предпенсионного возраста имеют право на несколько налоговых льгот. Об этом сообщили в Минфине, передает РИА Новости.

По словам представителей ведомства, пожилые граждане освобождены от уплаты налога на имущество. Льгота действует в отношении одного объекта капитального строительства каждого вида – жилого дома, квартиры, гаража или машино-места. Если у человека есть два объекта одного типа, то льготу применят к тому, у которого сумма налога больше. Для смены объекта льготирования нужно подать заявление через личный кабинет налогоплательщика или в МФЦ.

Помимо этого, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста могут получить вычет по земельному налогу. Он равен кадастровой стоимости шести соток (600 квадратных метров) площади одного участка. Если участок меньше или равен этому размеру, налог не начисляется вовсе. Если больше – сбор взимается только с площади, превышающей шесть соток.

Также у пенсионеров есть возможность переносить остаток имущественного вычета, который положен при покупке жилья или строительстве, на три предыдущих года. Это позволяет вернуть часть уплаченного ранее подоходного налога. При этом сами пенсии и социальные доплаты к ним НДФЛ не облагаются.

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