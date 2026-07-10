Пробка длиной около 2 км образовалась на Бердском шоссе в Новосибирске

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
На Бердском шоссе в Новосибирске утром образовалась пробка длиной около 2,2 километра. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.
По информации картографического сервиса, затор возник из-за аварии, которая произошла в среднем ряду. Некоторые водители сообщают, что стоят в пробке уже около 40 минут.
В остальных районах города ситуация с движением оценивается как стабильная. Уровень загруженности дорог в Новосибирске сейчас составляет три балла.
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