Под Новосибирском ищут пропавшую 73-летнюю женщину

Женщина проживает в Кудряшовском сельсовете. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Новосибирском районе ищут 73-летнюю Наталью Васильевну Зубкову (Чайкину). Она вышла из дома 9 июля и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Женщина проживает в Кудряшовском сельсовете. Ее рост 168 сантиметров, нормальное телосложение, волосы светлые крашеные, глаза голубые. В день исчезновения на ней были голубая футболка и голубые штаны, предположительно бежевые кроссовки, а также серая кепка или серая шляпа. При себе у нее была голубая сумка.

Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, звонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112. Также в поисках требуется помощь добровольцев.

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