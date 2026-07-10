Массовые задержки и отмены рейсов произошли в аэропорту Толмачево

Два рейса в Москву (Шереметьево) сдвинули. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском аэропорту Толмачево 10 июля задержали несколько рейсов, часть из них отменили. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс в Сочи (FV 6672) должен был вылететь в 6:45, но его перенесли на 12:15. Два рейса в Москву (Шереметьево) – DP 5526 и DP 6526 – сдвинули с 7:10 на 10:10 и с 8:15 на 10:40 соответственно.

Также задерживаются прибывающие борты. Из Казани (S7 5038) самолет ждут в 14:26 вместо 3:55. Рейсы из Москвы (DP 5525 и DP 6525) перенесли на 9:40 и 10:05 вместо 6:25 и 7:35. Из Читы (S7 5224) прибытие сдвинули с 9:00 на 9:45, из Якутска (S7 5262) – с 9:05 на 9:20, из Благовещенска (S7 5210) – с 10:55 на 12:00, из Магадана (S7 5220) – с 11:40 на 12:07. Отменили прибытие бортов из Кызыла (S7 5388) и из Братска (СИ 9906), из Южно-Сахалинска (S7 5258) и Владивостока (S7 5208).

Помимо этого, отменили часть рейсов. В их числе вылеты из Новосибирска в Кызыл (S7 5387) и Уфу (СИ 9906), а также прибытие из Санкт-Петербурга (FV 6541 и SU 6541).

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