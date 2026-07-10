Новосибирцы открыли сезон сбора малины в лесах и на огородах

Жара негативно на кусты не повлияла. Фото: предоставлено читательницей КП-Новосибирск

В Новосибирской области начался сезон сбора дикой малины. По словам местной жительницы, в Баганском районе малину начали собирать около недели назад. Она поспела не только в лесах, но и на огородах.

- Жара негативно на кусты не повлияла. Малины много, как и в прошлом году, - добавила читательница КП-Новосибирск.

На огородах также уже собирают вишню и красную смородину. Черная смородина еще зеленовата.

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