Новосибирцы заметили гуляющего по Дачному шоссе лося

Лось не испугался и дал отпор. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Заельцовском районе Новосибирска заметили лося на Дачном шоссе. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.

По словам местного жителя, он попытался спугнуть животное, чтобы оно ушло в лес подальше от дороги. Однако лось не испугался и дал отпор, так что убегать пришлось самому горожанину.

Ранее подобный случай произошел в Первомайском районе. Там животное вышло на проезжую часть около шести часов утра и пробежало по ней, не реагируя на проезжавшие машины.

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