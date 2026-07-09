Аналитик Бархота: «Заначку лучше всего прятать в обуви или гитаре»

Финансовый аналитик назвал лучшие места для тайника в квартире. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Финансовый аналитик Андрей Бархота рассказал, где лучше всего хранить домашние сбережения. По словам эксперта, правильный тайник должен быть надежно спрятан и находиться в месте, куда редко заглядывают другие члены семьи. Стереотипные варианты вроде книг, документов или мест под диваном лучше исключить. Также не стоит прятать деньги там, где их могут найти дети. Об этом пишет «Абзац».

Бархота посоветовал мужчинам использовать собственную обувь. Купюры можно убрать внутрь ботинка, между стелькой и подошвой. Еще один вариант 00 прихожая. Небольшую сумму денег можно прикрепить к торцу ящика, в котором лежат зонты. Аналитик отметил, что это неочевидное место, так как многие думают, что деньги испортятся от влаги, но на самом деле этого не произойдет.

Также эксперт предложил прятать заначку в корпусе акустической гитары. Купюры можно аккуратно просунуть в резонаторное отверстие и прикрепить малярным скотчем к внутренней поверхности деки. В таком случае тайник не будет заметен и не прощупается.

Говоря об оптимальной сумме, Бархота подчеркнул, что она не должна превышать половины месячного заработка. Это позволит покрыть личные расходы, а в случае обнаружения потери не будут критичными. При этом главной целью такой «подушки безопасности» эксперт назвал подарки членам семьи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX