HR-эксперт Лоикова: «Отозвать заявление об увольнении нужно быстро»

Карьерный консультант рассказала россиянам о праве отозвать заявление об увольнении. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Карьерный консультант Зулия Лоикова рассказала россиянам, что заявление об увольнении можно отозвать, если человек принял решение на эмоциях. И сделать это, по ее мнению, нужно очень быстро. Об этом пишет «Абзац».

По словам эксперта, согласно части четвертой статьи 80 ТК РФ, работник вправе отозвать заявление в любой момент до истечения срока предупреждения об увольнении – 14 календарных дней. Сделать это можно даже в последние сутки этого срока. Однако специалист советует не тянуть и подавать отзыв как можно раньше, лучше всего в тот же день.

Лоикова отметила, что желание уволиться часто возникает на пике конфликта или ссоры с руководством и коллегами. Спустя несколько часов эмоции стихают, и желание уходить пропадает. По ее мнению, это признак эмоциональной реакции, а не взвешенного решения. Если у человека нет другой работы на примете, лучше отозвать заявление.

После того как 14 дней истекут, трудовой договор считается расторгнутым. Вернуться на прежнюю должность можно будет только через новое трудоустройство в компанию. При этом работодатель вправе отказать в отзыве заявления, даже если сроки соблюдены. Например, если на место уже пригласили другого сотрудника в порядке перевода.

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