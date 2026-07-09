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НовостиОбщество9 июля 2026 16:11

Адвокат Бенхин: «Шурыгиной могут дать два-три года в тюрьме»

Сейчас блогер находится в СИЗО
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Диане Шурыгиной грозит два-три года тюрьмы.

Диане Шурыгиной грозит два-три года тюрьмы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Скандально известной блогерше Диане Шурыгиной (настоящее имя — Диана Шлянина) может грозить до трех лет лишения свободы. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат Александр Бенхин.

Поводом для уголовного преследования стало распространение порнографических материалов. По словам защитника, из окончательного приговора, если суд признает Шурыгину виновной, вычтут время, которое она провела в следственном изоляторе.

- Обычно в СИЗО засчитывают один день срока за полтора. То есть два месяца, которые отсидела Диана, считаются за три. Я думаю, что при данном раскладе на первый раз ей, скорее всего, дадут два-три года в тюрьме, - пояснил Бенхин.

Ранее Троицкий суд Москвы изменил меру пресечения Шурыгиной. Ее отправили в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста.

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