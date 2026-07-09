СКИФ в Новосибирской области получил заключение Ростехнадзора

Ростехнадзор проверил СКИФ. Фото: правительство Новосибирской области

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Новосибирской области получил заключение о соответствии всем требованиям. Ростехнадзор провел комплексную выездную проверку и подтвердил полную строительную готовность зданий и сооружений. Об этом в своем канале в МАКС рассказал губернатор Андрей Травников.

СКИФ – это проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения 4+. Он построен в наукограде Кольцово под Новосибирском. Комплекс включает 34 здания и сооружения и не имеет аналогов в мире. На данный момент объект полностью укомплектован оборудованием – более 60 тысяч единиц.

Уникальные характеристики нового синхротрона позволят проводить передовые исследования с помощью рентгеновского излучения. Ученые смогут работать в области химии, физики, материаловедения, биологии, геологии и гуманитарных наук. Также установка поможет решать актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.

- Реализация на территории Новосибирской области такого масштабного федерального проекта подтверждает, что все начатое в регионе доводится до конца, - добавил глава региона.

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