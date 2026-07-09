Мужчину в белой рубашке и синих шортах начали искать в Новосибирской области

В Новосибирском районе ищут 57-летнего Владислава Кошкина. Он вышел из дома в ЖСК Пашин Лог на территории Морского сельсовета 9 июля 2026 года и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Рост пропавшего – 170 сантиметров. У него нормальное телосложение, седые волосы и зеленые глаза.
В день исчезновения сибиряк был одет в белую рубашку с коротким рукавом, синие шорты, темно-желтые сланцы и голубую кепку.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом в службу 112 или на горячую линию отряда по номеру: 8-800-700-54-52.
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