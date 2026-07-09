Контейнерный терминал «Восточные Ворота» достраивают под Новосибирском

Первый этап «Восточных Ворот» рядом с поселком Садовый прошел проверку. Фото: Стройнадзор НСО

Под Новосибирском завершается строительство первого этапа контейнерного терминала «Терминал Восточные Ворота». Объект находится недалеко от поселка Садовый в Новосибирском районе. Специалисты государственного строительного надзора и отдела технического контроля провели итоговую проверку на площадке.

Терминал представляет собой железнодорожный путь необщего пользования общей длиной 4158,87 метра. Он предназначен для управления перевозками грузов в контейнерах. На объекте возвели административное здание, депо, пост управления движением, гараж с ремонтными мастерскими, офисные помещения, склады для кросс-докинга и площадки для разгрузки контейнеров.

Строительство идет в три этапа. В рамках первого построили приемо-отправочный, выставочный, погрузочно-выгрузочный и вытяжной пути, а также депо. На втором и третьем этапах будут укладывать остальные пути. Полностью завершить работы планируют в 2027 году. Железнодорожные пути терминала примкнут к путям РЖД. Грузооборот на первом этапе составит 9 пар поездов в месяц, на втором — 13 пар, на третьем — 15 пар.

В ходе проверки инспекторы осмотрели все пути и вспомогательные помещения. Специалисты проверили ширину рельсов, их высоту, расстояния от путей до дорожных знаков и сигнальных столбиков. Использовались цифровой штангенциркуль, лазерный дальномер и электронный нивелир.

Нарушений на объекте не нашли. Застройщик готовится получить заключение о соответствии проектной документации.

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