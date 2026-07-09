В Новосибирске на вторичный рынок могут выйти 100 тысяч малогабаритных квартир

Новосибирску грозит переизбыток однокомнатных квартир и студий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в ближайшее время на вторичный рынок может попасть до 100 тысяч однокомнатных квартир и студий. Такой прогноз сделал независимый аналитик Сергей Николаев в своем канале в МАКС.

Он отметил, что с 2008 года в городе стимулировали строительство и покупку малогабаритного жилья. Особенно активно это происходило в кризис 2008-2010 годов. Застройщики использовали губернаторские субсидии и материнский капитал. Например, молодым семьям давали субсидию 300 тысяч рублей. На эти деньги можно было купить как студию на окраине (30% от стоимости), так и трехкомнатную квартиру в центре (7% от стоимости). Цена квадратного метра в таких проектах была ограничена 43 тысячами рублей.

В итоге в городе построили много домов, где большинство квартир – студии площадью 25-27 квадратных метров. Сейчас до 100 тысяч таких квартир могут оказаться на вторичном рынке. Аналитик считает, что это приведет к переизбытку мелких квартир и дефициту просторных. С 2014 года в Новосибирске ввели 170 тысяч квартир с одним-двумя окнами, еще 40 тысяч строят.

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