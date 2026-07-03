Выпускнице Новосибирского медколледжа сделали предложение на вручении диплома

Молодой человек дождался окончания учебы и вышел на сцену с букетом Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Неожиданным предложением руки и сердца завершилась церемония вручения дипломов в Новосибирском медицинском колледже. После получения диплома фельдшера выпускница Софья Иванова услышала заветный вопрос от своего молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Новосибирской области.

Софья окончила обучение по специальности «Лечебное дело». Когда девушке вручили диплом, на сцену с большим букетом цветов поднялся ее избранник Евгений.

Выпускнице медколледжа сделали предложение на вручении дипломов

По словам выпускницы, предложение стало для нее полной неожиданностью. Лишь когда Евгений занял место в первом ряду, у нее появились первые подозрения. Организовать сюрприз молодому человеку помогла заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина, которая поддержала его идею.

Как рассказали организаторы, Евгений ждал этого момента три года. Софья попросила сначала закончить учебу, а уже потом думать о свадьбе. Предложение руки и сердца прозвучало накануне Дня семьи, любви и верности.

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