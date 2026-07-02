В Новосибирске на набережной мужчина сделал предложение руки и сердца

Организаторы поблагодарили администрацию парка за помощь в проведении события Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на набережной произошло романтическое событие — здесь молодой человек сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции городских парков.

Организаторы отметили, что площадка была выбрана специально для важного момента, а администрация парка оперативно согласовала проведение выступления и помогла с организационными вопросами.

На Новосибирской набережной мужчина сделал предложение своей возлюбленной

— Любой уголок, куда бы мы не повернулись, радует глаз. Видно заботливые руки, содержащие парк в прекрасном состоянии! С наступлением темноты включается подсветка парка, запускается надпись на колесе обозрения и холодные фонтаны. Она сказала: да!!! — говорится в сообщении организаторов.

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