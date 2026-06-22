В Шерегеше началось строительство нового туристического комплекса

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В Новосибирске презентовали проект всесезонного курорта «Алтын Шор» на склоне горы Зеленая в секторе F, который реализуется по механизму комплексного развития территорий.

Первую очередь проекта - четырёхзвёздочный отель на 600 номеров с прилегающей инфраструктурой - предполагают запустить к сезону 2028–2029 годов. На данный момент на стройплощадке завершено забивание свайного поля, ведётся заливка плиты фундамента. Задача строителей - возвести коробку здания до наступления зимы, чтобы продолжить внутренние работы. Управление новым отелем будет осуществлять компания Mantera Group.

Общая площадь застройки составит не менее 200 000 кв. м на территории 54,2 гектара. Курорт сможет единовременно принимать до 5 000 гостей. В рамках первой очереди планируется построить три гостиничных корпуса, термальный комплекс с панорамными видами, а также отдельно стоящий ресторан площадью более 2 000 кв. м. Концепция предусматривает создание прогулочного променада длиной 2,5 км для круглогодичного использования, ярмарочной площади, этномузея шорской культуры и гастрохолла. Также в проекте запланированы медкластер, спа- и фитнес-центры.

Как сообщил коммерческий директор компании-девелопера One Company Вячеслав Мельников, ввод крупного отеля необходим для привлечения крупных туроператоров и формирования пакетных туров.

- Создание новой туристской инфраструктуры будет работать на снижение сезонности спроса. Это позволит нам принимать большие группы туристов, прилетающие чартерами, что сейчас невозможно из-за дефицита номерного фонда, - отметил Вячеслав Мельников.

По оценкам дирекции курорта, текущий дефицит гостиничных мест составляет около 10 тысяч, и за пять лет он может удвоиться.

Общий план развития территории Шерегеша до 2030 года включает инвестиции в объёме более 250 млрд рублей. Он подразумевает строительство аэропорта, стыковочной станции «Площадь трёх вокзалов» для пересадки на канатную дорогу, а также прокладку новых трасс общей протяжённостью 27 км и четырёх подъёмников. Кроме того, рассматривается вопрос обустройства водного объекта для повышения летней привлекательности курорта.