Навстречу «Технопрому»: в новосибирском ЦКП «СКИФ» испытали новое оборудование

В новосибирском СКИФ испытали сверхпроводящий магнит для синхротрона. Фото: Анна Плис, ЦКП «СКИФ»

В Центре коллективного пользования «СКИФ» в Новосибирской области испытали первый сверхпроводящий вигглер — ключевой элемент для генерации синхротронного излучения. Оборудование прошло все проверки и готово к установке в накопительное кольцо установки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Монтаж устройства планируется осенью 2026 года после выхода ускорительно-накопительного комплекса на стабильный режим работы. Вигглер будет использоваться на одной из экспериментальных станций для получения синхротронного излучения с высокой яркостью и регулируемыми параметрами.

В ЦКП «СКИФ» поясняют, что при пролете электронного пучка через специальные магнитные структуры формируется излучение, которое применяется для исследований в химии, физике, материаловедении и других науках.

Напомним, в своем докладе на недавнем заседании оргкомитета форума «Технопром-2026» Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил: в этом году на форуме предлагается рассмотреть новые возможности для развития как фундаментальной науки, так и проведения прикладных исследований, которые появятся после запуска таких установок, как ЦКП СКИФ и других российских установок класса мега-сайенс.

— Программа «Технопрома» по своей архитектуре включает восемь треков, – заявил Губернатор. – Трек «От синхротрона до предприятия: установки класса мега-сайенс будет основой деловой программы. Мы говорим о том, как установки мирового уровня – синхротроны, нейтронные источники, ускорители – становятся рабочим инструментом для промышленности. Планируем показать конкретные примеры исследований на мегаустановке, в результате которых появляются новые материалы, новые лекарственные препараты, новые технологические решения на производстве.

Организаторами «Технопрома» выступают Правительство Российской Федерации, Правительство Новосибирской области, Минобрнауки и Минпромторг России, Российская академия наук и ее Сибирское отделение.

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