Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за несвоевременную доставку багажа

Зарегистрированный багаж пассажира сняли с борта самолета в аэропорту Новосибирска. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская транспортная прокуратура привлекла авиакомпанию «Сибирь» к административной ответственности за нарушение сроков доставки багажа. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В феврале 2026 года багаж пассажира, следовавшего по маршруту Новосибирск – Петропавловск-Камчатский, не доставили вовремя в пункт назначения. Как пояснили в авиакомпании S7, рейс от 24 февраля должны выполнить на запланированном борту, но из-за закрытия неба в Сочи и Краснодаре он не успел вовремя прибыть в Толмачево.

– Чтобы не срывать график полетов, рейс S7 5249 из Новосибирска в Петропаловск-Камчатский выполнили на другом воздушном судне с повышенным расходом топлива. Из-за установления предельной загрузки пришлось ограничить вес груза. Так как пассажиры уже были на борту, багаж сняли и отправили отдельно, – сообщили в авиакомпании.

По постановлению прокуратуры авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей за оказание услуг с нарушением требований законодательства, совершенное повторно. Перевозчик принял меры, чтобы не допускать подобных нарушений в будущем.

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