В Новосибирске открыли пляжи парка «У моря Обского» для купания

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске готовы к купальному сезону четыре пляжа парка культуры и отдыха «У моря Обского». Об этом сообщили в дирекции городских парков.
По заключению управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, пляжи «У моря Обского», «Галечный», «Детский» и «Бумеранг» соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и пригодны для отдыха.
С 27 июня на этих пляжах официально разрешено купание. Вода и прибрежная территория прошли необходимые проверки на безопасность.
На территории пляжей установят информационные стенды с правилами поведения и купания для отдыхающих.
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