В Новосибирске к зиме увеличат число снегоотвалов до 30

Чтобы избежать аврала, нужно заранее оформить дополнительные участки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирские власти начали подготовку к зимнему сезону: число снегоотвалов в городе планируют увеличить до тридцати. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В прошлом сезоне снег вывозили на 19 площадок, но они заполнились к январю, и пришлось срочно открывать еще 11. По словам мэра Максима Кудрявцева, чтобы избежать аврала, нужно заранее оформить дополнительные участки.

Сейчас согласовано 22 площадки, прорабатывается около 30. Снег планируют складировать на улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе и в Советском районе, а также на площадках Левобережного и Гусинобродского мусорных полигонов. Также готовится к работе снегоплавильная станция на Широкой.

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