В Новосибирске по гарантии восстановят покрытие в сквере Сибиряков-Гвардейцев

Подрядчик устраняет дефекты после реконструкции общественного пространства Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в сквере Сибиряков-Гвардейцев по гарантии восстановят асфальтовое и плиточное покрытие после выявленных дефектов. На ситуацию обратил внимание мэр города Максим Кудрявцев.

По его словам, жители левобережья жаловались на неудобства из-за участков, где после реконструкции пришлось частично демонтировать асфальт. Мэр подчеркнул необходимость оперативного устранения недостатков.

Как сообщила заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Ксения Антонова, подрядная организация уже ведет работы по устранению замечаний.

По итогам комиссионного обследования были выявлены локальные дефекты плиточного покрытия на центральной пешеходной аллее. Подрядчик подтвердил гарантийный характер нарушений и приступил к перекладке поврежденных участков.

Завершить восстановительные работы планируется в течение текущего благоустроительного сезона по мере поставки необходимых материалов.

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